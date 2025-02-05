В РФ по параимпорту начали продавать Kia K5 2025 года

Как выяснила "Российская газета", один из дилеров привез в Россию новый Kia K5 2025 года. За автомобиль просят солидную сумму в 4 195 000 рублей.

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Под капотом седана находится двигатель 2,4 литра, который выдает 240 л.с. Коробка - автоматическая.

В объявлении указывается, что машина попала в нашу страну из Казахстана. При этом утильсбор на K5 уже уплачен, так что дополнительных затрат не потребуется. Также получен ЭПТС, а сам "кореец" находится в Краснодаре.

Среди опций можно выделить кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, бесключевой доступ, камеру заднего вида, датчик света, датчик слепых зон, мультируль и многое другое.

Стоит отметить, что один из соперников модели на нашем рынке - Chery Arrizo 8 - официально продается в России и стоит от 2 900 000 рублей. Топовая версия "китайца" обойдется в 3 330 000 рублей. Так что Kia K5 2025 года значительно дороже Arrizo 8.

При этом в самом Казахстане K5 в таком исполнении предлагается за 17 490 000 тенге. Если переводить на российскую валюту, то это будет 3 323 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ начались продажи Kia Rio 2017 года без пробега.