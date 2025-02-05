В Москве стало меньше ДТП с пешеходами

В Москве стало меньше смертельных ДТП при переходе дороги в неположенном месте. Столичные власти сообщили, что пешеходы в мегаполисе стали реже перебегать дорогу где попало и попадать в ДТП с летальным исходом. Как сообщили в московском департаменте транспорта, в 2024 году количество таких происшествий сократилось относительно 2023-го на 11%.

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В ведомстве со ссылкой на статистику Госавтоинспекции сообщили, что чаще всего пешеходы оказываются на проезжей части по нескольким причинам, причём подобным образом ведут себя как дети, так и взрослые.

В числе наиболее частых причин нарушений со стороны пешеходов значатся, попытки перебежать многополосное шоссе, так как лень дойти до подземного или надземного перехода, переход дороги на запрещающий сигнал светофора, пересечение дороги у съездов и расширений проезжей части, где машины часто перестраиваются.

Помимо этого, немало аварий происходило из-за внезапного выхода граждан из-за припаркованного транспорта, из-за чего водители не успевали их заметить. В ряде случаев несовершеннолетние оказывались под колёсами машин из-за подвижных игр рядом с дорогой.

«Не рискуйте жизнью ради мнимого выигрыша в несколько секунд и переходите проезжую часть только по переходу. Просим родителей объяснить детям, что играть рядом с дорогой опасно», — отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он также заявил, что в 2025 году продолжится работа по организации пешеходных переходов и установка светофоров, что позволит сделать дороги более безопасными.