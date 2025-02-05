Ростов-на-Дону оказался городом, по которому не могут ездить грузовики
Водители грузовиков отказываются от поездок в Ростов-на-Дону. Об этом журналистам рассказала депутат городской думы Ростова-на-Дону, председатель ассоциации грузоперевозчиков ЮФО Наталья Оськина. По её словам, причина отказов — в новых штрафах за нарушение Правил дорожного движения, которые федеральные власти ввели 1 января 2025 года.
С 1 января штраф для грузовиков за проезд под запрещающий знак вырос десятикратно — с 500 до 5000 рублей. И если раньше перевозчики закрывали глаза на многочисленные ограничения. Но сейчас ситуация стала иной.
«Ограничения настолько бестолковые и так скоротечно приняты, что автомобиль никак не может построить маршрут, чтобы не попасть на "запретные" дороги», — прокомментировала ситуацию Надежда Оськина. «Почему не наладили допуск пропусков, как это сделано в других регионах? <...> Наши грузоперевозчики обращаются во все инстанции, задают вопросы, а в ответ тишина», — говорит депутат сетевому изданию «RostovGazeta».
В свою очередь, как пишет новостной портал donday.ru, в январе некоторые перевозчики получили штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, так что шофёрская братия готова остановить работу.
«Ребята, которые возят бетон, у них штрафы — 150-180 тысяч рублей за этот месяц, если учитывать, что одна поездка стоит примерно 5-6 тысяч рублей», — ссылаются журналисты на одного из водителей.
Ростовские водители ссотавили коллективное обращение в администрацию города с требованием разработки логистических коридоров для нормального движения грузовиков.