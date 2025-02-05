Водители грузовиков отказываются от поездок в Ростов-на-Дону. Об этом журналистам рассказала депутат городской думы Ростова-на-Дону, председатель ассоциации грузоперевозчиков ЮФО Наталья Оськина. По её словам, причина отказов — в новых штрафах за нарушение Правил дорожного движения, которые федеральные власти ввели 1 января 2025 года.

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С 1 января штраф для грузовиков за проезд под запрещающий знак вырос десятикратно — с 500 до 5000 рублей. И если раньше перевозчики закрывали глаза на многочисленные ограничения. Но сейчас ситуация стала иной.

« О г р а н и ч е н и я н а с т о л ь к о б е с т о л к о в ы е и т а к с к о р о т е ч н о п р и н я т ы , ч т о а в т о м о б и л ь н и к а к н е м о ж е т п о с т р о и т ь м а р ш р у т , ч т о б ы н е п о п а с т ь н а " з а п р е т н ы е " д о р о г и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а с и т у а ц и ю Н а д е ж д а О с ь к и н а . « П о ч е м у н е н а л а д и л и д о п у с к п р о п у с к о в , к а к э т о с д е л а н о в д р у г и х р е г и о н а х ? < . . . > Н а ш и г р у з о п е р е в о з ч и к и о б р а щ а ю т с я в о в с е и н с т а н ц и и , з а д а ю т в о п р о с ы , а в о т в е т т и ш и н а » , — г о в о р и т д е п у т а т с е т е в о м у и з д а н и ю « R o s t o v G a z e t a » .

В свою очередь, как пишет новостной портал donday.ru, в январе некоторые перевозчики получили штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, так что шофёрская братия готова остановить работу.

« Р е б я т а , к о т о р ы е в о з я т б е т о н , у н и х ш т р а ф ы — 1 5 0 - 1 8 0 т ы с я ч р у б л е й з а э т о т м е с я ц , е с л и у ч и т ы в а т ь , ч т о о д н а п о е з д к а с т о и т п р и м е р н о 5 - 6 т ы с я ч р у б л е й » , — с с ы л а ю т с я ж у р н а л и с т ы н а о д н о г о и з в о д и т е л е й .

Ростовские водители ссотавили коллективное обращение в администрацию города с требованием разработки логистических коридоров для нормального движения грузовиков.