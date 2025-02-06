Китай готовится к прорыву беспилотных электромобилей

Портал Gizmochina со ссылкой на свои источники сообщил, что Китай готовится к прорыву по внутреннему использованию беспилотных электромобилей.

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Отмечается, что комплектация даже бюджетных моделей стоимостью менее 100 000 юаней, или около $13 914, будет включать базовые возможности самостоятельного вождения. Такой быстрый рост обусловлен снижением стоимости передовых систем помощи водителю (ADAS), «что делает высокотехнологичные функции более доступными для обычных потребителей.

В течение 2025 года два из трёх новых электромобилей в Китае будут оснащены автономными системами уровня L2 или более продвинутыми. Согласно источнику, системы L2 могут контролировать рулевое управление, ускорение и торможение, но при этом требуют контроля со стороны водителя. Более продвинутые функции L3+, которые позволяют управлять автомобилем без рук в определённых условиях, также расширяются, хотя полная автоматизация (L4 и L5) всё ещё находится в стадии разработки.