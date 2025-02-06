В Сети появились снимки нового кроссовера Chery T1G во время тестов на трассе

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Автобренд Chery готовит к дебюту новый кроссовер, он дополнит семейство Tiggo. Снимки автомобиля с названием T1G в камуфляже во время тестовых испытаний появились в Сети.

СМИ пишут, что попавший в объектив фотошпионов кроссовер – это Chery T1G, его выход на местном рынке ожидается в 2025 году под именем Tiggo 7L. Судя по снимкам, новинка внешне похожа на ранее выпущенный Chery Tiggo 8L.

Кроссовер построят на платформе T1X, на которой базируются почти все представленные на рынке России Chery Tiggo, а также получит многоспицевые колесные диски, утопленные дверные ручки и небольшой спойлер сзади.

Chery Tiggo 7L получит несколько силовых установок: речь идет о двух бензиновых агрегатах объемом 1,5 и 1,6 литра, а также плагин-гибридной системе C-DM, построенной на базе турбомотора объемом 1,5 л.