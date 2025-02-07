Nissan снова ищет инвестора

Nissan вышел из переговоров с Honda и теперь ждёт новых предложений. В Nissan снова заговорили о поиске новых партнёров после того, как переговоры с Honda о слиянии потерпели крах. Причём Foxconn рассматривается как один из кандидатов. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что генеральный директор Nissan Макото Учида встретился 6 февраля со своим коллегой из Honda Тосихиро Мибе, чтобы заявить об окончательном решении прекратить переговоры.

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Именно предложение стать дочерней компанией от Honda и поставило точку в этой истории. По словам осведомленного источника, Учида заявил, что переговоры не могут продолжаться в рамках этого предложения.

Nissan снова открыт для сотрудничества, причём технологические компании будут иметь преимущества, говорят в окружении производителя. Компания стремится преодолеть именно технологические проблемы, вызванные появлением электромобилей. В этом смысле тайваньской Foxconn выглядит выигрышно. Крупнейший в мире контрактный производитель электроники в декабре рассматривал приобретение активов Nissan и даже сделал предложение, но японский концерн тогда отклонил его.

Тут нужно уточнить, что электромобильный бизнес Foxconn возглавляет бывший топ-менеджер Nissan Джун Секи, которого когда-то считали претендентом на пост генерального директора компании, пока эта должность не перешла к нынешнему руководителю Учиде.

Решение о выходе из меморандума о взаимопонимании Nissan официально оформит на заседании совета директоров, которое состоится на следующей неделе. Позиция Honda однозначна — интеграции не будет, если Nissan не согласится стать дочерней компанией.

На фоне всех этих новостей акции Nissan выросли на 7,3%, а акции Honda, наоборот, упали на 4%.