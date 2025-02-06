У Changan оторвало бампер при буксировке

Россиянин лишился бампера и решетки радиатора при буксировке Changan Alsvin. Об этом пишет «Газета.Ru».

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« О ч е р е д н а я и с т о р и я с к и т а й с к и м а в т о м о б и л е м , к о т о р ы й з а с т р я л в с н е г у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Вытащить машину из сугроба решили с помощью троса. В результате от Changan «оторвался "телевизор" вместе с решеткой».

Ранее автомобиль концерна Chery разорвало на части при буксировке из сугроба. У автомобиля оторвало решетку радиатора, усилитель бампера и некоторые другие детали.

Отмечается, что в инструкции не рекомендовано использование троса для буксировки. В таком случае следует вызвать службу эвакуации, сказано в документе.