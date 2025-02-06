Какие кроссоверы выбирали в начале 2025 года

Lada Niva вернулась в тройку любимых кроссоверов россиян. Из отчета «Автостата» о продажах в сегменте SUV (новые кроссоверы и внедорожники) за январь 2025 года следует, что в топ-3 впервые с мая 2024 года попала Lada Niva Travel. Она заняла третье место, пропустив вперед «китайцев» Haval Jolion и Сhery Tiggo 7 Pro Max. Ну а на четвертой и пятой позициях расположились Chery Tiggo 4 и Lada Niva Legend.

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За первый месяц этого года россияне приобрели 4139 экземпляров Haval Jolion, модели, которая производится на заводе марки в Тульской области. Китайский Сhery Tiggo 7 Pro Max завершил январь с небольшим отрывом — 4043 проданных автомобиля. На отечественной Lada Niva Travel свой выбор остановили 3101 человек. Chery Tiggo 4 Pro разошелся в начале года в количестве 2822 штук, а Niva Legend — 2 779 штук.

В топ-10 также попали импортный Geely Monjaro (2309 шт.), Haval M6 (2 307 шт.), производство которого недавно перенесли с тульского завода на бывшее предприятие «ПСМА Рус» в Калужской области, а также Changan UNI-S/CS55 Plus (2114 шт.), Haval F7 (2020 шт.) российской сборки и Omoda C5 (1982 шт.), которую возят из Китая.

Всего за первый месяц 2025 года в России реализовали 89 тысяч новых легковых машин разных классов — это на 11 процентов больше, чем за январь 2024-го. В тройку лидеров по объемам продаж в январе попали Lada Granta (11,4 тысячи штук), Lada Vesta (восемь тысяч машин и рост в полтора раза) и Haval Jolion, который остается не только самым востребованным кроссовером в стране, но и самой популярной иномаркой.