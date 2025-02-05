Минпромторг РФ пообещал ужесточить проверки китайских автомобилей

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что необходимо более жестко проверять соответствие китайских автомобилей, которые выходят на российский рынок, сообщает ТАСС.

« К и т а й с к и е а в т о п р о и з в о д и т е л и а к т и в н о п р о н и к а ю т н а н а ш р ы н о к , з а в о е в ы в а я в с е б о л ь ш у ю д о л ю . Д л я в о с с т а н о в л е н и я б а л а н с а м и н и с т е р с т в о м п р о в о д и т с я п о с л е д о в а т е л ь н а я и н д е к с а ц и я у т и л ь с б о р а . Н о э т о г о н е д о с т а т о ч н о . Н у ж н а б о л е е ж е с т к а я р а б о т а п о с е р т и ф и к а ц и и и п р о в е р к е с о о т в е т с т в и я м а ш и н и з с е р и й н ы х п а р т и й » , — с к а з а л А л и х а н о в н а з а с е д а н и и к о м и с с и и Г о с с о в е т а Р Ф .

До этого Антон Алиханов заявил, что 2025 год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем 2024-й. По его словам, продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат.

Он добавил, что в 2025 году в России планируется продать 1,57 млн новых автомобилей.

Кроме того, Алиханов заявил, что во взаимоотношениях с азиатскими партнерами в автопроме Россия не должна допускать для них возможности быстро уйти с рынка, как это произошло с западными компаниями.