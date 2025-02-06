В грузовиках китайских марок выявили нарушения

Машины из КНР необходимо подвергать жесткой проверке. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС. Он рассказал, что такой анализ уже провели по грузовикам. В результате выявили серьезные нарушения в автомобилях трех китайских марок.

© Lenta.ru

Министр подчеркивает, что серийные партии машин необходимо подвергать более серьезной проверке соответствия. Алиханов не уточнил, о каких именно марках идет речь и что за нарушения были обнаружены. Он подчеркнул, что в подобных случаях будут приниматься меры вплоть до отзыва сертификатов.

«Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть», — подытожил он.

Ранее стало известно, что КамАЗ уступил первое место на рынке грузовиков китайскому бренду Sitrak. Всего за 2024 год было продано 102 тысячи новых транспортных средств этой категории. Показатели предыдущего года были на 18,8 процента выше.

Около пятой части рынка захватил Sitrak — было продано 19,4 тысячи грузовиков этого бренда. КамАЗ сместился на второе место с показателем в 17,3 тысячи.