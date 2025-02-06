West Coast Customs построили Cadillac для мороженого

Тюнинг-ателье West Coast Customs превратило Cadillac 1962 года в машину мороженщика. Американские тюнеры, известные в России по знаменитому телешоу Pimp My Ride («Тачка на прокачку»), провели полную реставрацию раритетного кабриолета, а также оборудовали машину необычным функционалом. Необычный проект специалисты подготовили для одного из производителей кондитерских изделий.

© Motor.ru

В процессе работ тюнеры восстановили кузов Cadillac, изменив его цветовую схему. В частности, хромированные детали кабриолета заменили на кремовые элементы. При этом кузов специалисты окрасили в темно-красный оттенок, а также установили несколько индивидуальных эмблем.

© West Coast Customs

© West Coast Customs

© West Coast Customs

© West Coast Customs

© West Coast Customs

Салон автомобиля выполнили из красно-бежевой кожи, включая рулевое колесо и дверные карты. На центральной панели появился необычный держатель для рожков. В багажнике тюнеры установили подиум, в который интегрировали морозильную камеру для хранения мороженого. Вокруг постамента разместили массивные динамики со светодиодной подсветкой, а на внутренней части крышки багажника – зеркальную вставку.

В мае прошлого года стало известно, что рэпер Xzibit может возродить шоу «Тачка на прокачку». Последний эпизод культового телесериала выходил около 20 лет назад.