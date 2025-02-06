Свой первый электрокар Ferrari представит в октябре
Ferrari выходит на рынок электромобилей. В декабре прошлого года производитель роскошных спортивных машин заявлял о подготовке к презентации электрокара в четвёртом квартале 2025 года. Тогда уточнялось, что цена на него «будет установлена в самый последний момент». Но, по слухам, стоимость новинки будет не менее 500 тысяч евро.
Винья и сейчас отказался предоставить подробности о модели, заявив лишь, что она будет представлена «уникальным и инновационным способом», но добавил, что новый электромобиль Ferrari станет частью шести новых моделей, которые компания планирует выпустить в этом году.
По словам главы компании, на планы электрификации не повлияет политика администрации Трампа или риск торговой войны.
«Мы не занимаемся переходом на электроэнергию, мы, скорее, занимаемся добавлением электричества», — подчеркнул Винья.
Компания Ferrari с 2019 года начала предлагать своим состоятельным клиентам гибридные модели. По итогам прошлого года объём продажи гибридов составил 51% от общих продаж бренда.
Винья отметил, что высокий спрос на персональные решения для автомобилей, широкий ассортимент продукции и ценовая политика компании привели к увеличению продаж даже в условиях кризиса автопрома.
«Опираясь на эту прочную основу, мы ожидаем дальнейшего устойчивого роста в 2025 году», — сказал глава Ferrari.