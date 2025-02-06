Ferrari выходит на рынок электромобилей. В декабре прошлого года производитель роскошных спортивных машин заявлял о подготовке к презентации электрокара в четвёртом квартале 2025 года. Тогда уточнялось, что цена на него «будет установлена в самый последний момент». Но, по слухам, стоимость новинки будет не менее 500 тысяч евро.

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Винья и сейчас отказался предоставить подробности о модели, заявив лишь, что она будет представлена «уникальным и инновационным способом», но добавил, что новый электромобиль Ferrari станет частью шести новых моделей, которые компания планирует выпустить в этом году.

По словам главы компании, на планы электрификации не повлияет политика администрации Трампа или риск торговой войны.

« М ы н е з а н и м а е м с я п е р е х о д о м н а э л е к т р о э н е р г и ю , м ы , с к о р е е , з а н и м а е м с я д о б а в л е н и е м э л е к т р и ч е с т в а » , — п о д ч е р к н у л В и н ь я .

Компания Ferrari с 2019 года начала предлагать своим состоятельным клиентам гибридные модели. По итогам прошлого года объём продажи гибридов составил 51% от общих продаж бренда.

Винья отметил, что высокий спрос на персональные решения для автомобилей, широкий ассортимент продукции и ценовая политика компании привели к увеличению продаж даже в условиях кризиса автопрома.