Свой первый электрокар Ferrari представит в октябре

Ferrari выходит на рынок электромобилей. В декабре прошлого года производитель роскошных спортивных машин заявлял о подготовке к презентации электрокара в четвёртом квартале 2025 года. Тогда уточнялось, что цена на него «будет установлена в самый последний момент». Но, по слухам, стоимость новинки будет не менее 500 тысяч евро.

Ferrari выходит на рынок электромобилей.
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Винья и сейчас отказался предоставить подробности о модели, заявив лишь, что она будет представлена «уникальным и инновационным способом», но добавил, что новый электромобиль Ferrari станет частью шести новых моделей, которые компания планирует выпустить в этом году.

По словам главы компании, на планы электрификации не повлияет политика администрации Трампа или риск торговой войны.

«Мы не занимаемся переходом на электроэнергию, мы, скорее, занимаемся добавлением электричества», подчеркнул Винья.

Компания Ferrari с 2019 года начала предлагать своим состоятельным клиентам гибридные модели. По итогам прошлого года объём продажи гибридов составил 51% от общих продаж бренда.

Винья отметил, что высокий спрос на персональные решения для автомобилей, широкий ассортимент продукции и ценовая политика компании привели к увеличению продаж даже в условиях кризиса автопрома.

«Опираясь на эту прочную основу, мы ожидаем дальнейшего устойчивого роста в 2025 году», сказал глава Ferrari.

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