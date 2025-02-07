DS открыла прием заказов на флагманский кроссовер N°8

Компания DS назвала цену флагманского электрического кроссовера N°8. Его предложат в трех модификациях и двух комплектациях, с батареями емкостью 74 либо 97,2 киловатт-часа. Самый дальнобойный DS N°8 на одной зарядке проедет до 750 километров. В городе, где часто приходится тормозить, запас хода вырастет до 900 километров.

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Марка DS начала принимать заказы на новую флагманскую модель — электрический DS N°8. Кроссовер предложат в трех модификациях мощностью 230 (FWD), 245 (FWD Long Range) и 350 лошадиных сил (AWD Long Range). С бустом пиковыми будут 260, 280 и 375. Первые две версии переднеприводные, последняя — с двухмоторной силовой установкой. На разгон до «сотни» такой DS N°8 тратит 5,4 секунды, тогда как одномоторным требуется 7,7 и 7,8 секунды. Большая мощность означает более ёмкую батарею, а следовательно, увеличенную массу. Поэтому 245-сильный кроссовер медленнее 230-сильного.

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Батареи типа NMC для DS делают во Франции. Младшая имеет емкость 74 киловатт-часа, она ставится на базовый кроссовер, Long Range — 97,2. Самым дальнобойным будет N°8 FWD Long Range: в комбинированном цикле WLTP запас хода заявлен на уровне 750 километров, а в городском так вообще 909. Показатели DS N°8 FWD и N°8 AWD Long Range — 550 и 688 километров соответственно. Аккумулятор поддерживает зарядку с мощностью 160 киловатт. За 27 минут его можно наполнить с 20 до 80 процентов, а 10 минут дадут дополнительные 200 километров хода.

Внешне «восьмерка» выделяется инновационной «световой подписью». Её формируют подсвеченная решетка DS Luminascreen, ходовые огни DS Lightblade и фары DS Pixel Vision, модули которых очерчены восемью светодиодами так, чтобы напоминать гильошированный узор Clous de Paris. Салон отделан кожей «наппа». В оснащение входит панорамная крыша из термостойкого стекла и мультимедиа DS Iris System 2.0 с 16-дюймовым дисплеем. Также для N°8 заявлен «умный» круиз-контроль, адаптивная подвеска, считывающая рельеф дороги с помощью камеры, и система ночного видения.

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Комплектаций две: Pallas and Etoile. Первая доступна для модификаций FWD и FWD Long Range и включает парктроники, настраиваемую систему рекуперации, акустическое остекление, фоновую подсветку и двухзонный климат-контроль. В свою очередь Etoile сочетается с любой силовой установкой и предлагает, помимо прочего, цифровое салонное зеркало, функцию кругового обзора, проекционный дисплей и электропривод двери багажника. Плюс ко всему есть четыре опциональных пакета: Tech, Absolute Tech, Comfort и Absolute Comfort. Вариантов окраски кузова пять, причем кроссовер можно заказать с черной крышей и в двухцветном исполнении.

© DS Automobiles

Цены на DS N°8 во Франции стартуют с 59 200 евро, что соответствует 5,9 миллиона рублей. Дальнобойный FWD Long Range стоит минимум 63 300 евро (6,4 млн р.), ну а полноприводный кроссовер «начинается» с 74 600 (7,5 млн р.).