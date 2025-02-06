Назван самый продаваемый кроссовер в 2024 году

Дела у Tesla идут не очень, но она выпускает самый продаваемый кроссовер в мире. Лидером мирового рейтинга SUV по объёмам продаж по итогам прошлого года стала Tesla Model Y, которую приобрели 1,09 миллиона раз. Такой хороший результат зафиксирован на фоне снижения реализации модели от года к году на 1,2%.

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На втором месте оказалась Toyota RAV4, которая разошлась по всему миру тиражом в 1,02 миллиона единиц, что на 10,7% больше, чем в 2023 году. Третья позиция досталась Honda CR-V — её результат 738 315 единиц, что на 4,2% лучше результата 2023 года.

Hyundai Tucson занимает четвёртое место — 609 122 проданных единиц и сокращение объёмов реализации на 2,8%. А вот BYD Song, оказавшийся на пятом месте, заслужил эту позицию ростом продаж на 45,3%, реализовав 574 351 машин.

Шестое место у Volkswagen Tiguan с 543 037 машинами, что на 10,5% лучше, чем в 2023 году. Kia Sportage сместилась на седьмое место, продав 537 947 единиц и улучшив показатель 2023 года на 5,3%.

Восьмое место занимает Honda HR-V — 382 839 единиц, что на 8,8% больше от года к году. Замыкают рейтинг Mercedes GLC с 358 320 единицами, что на 26,6% больше, чем в 2023 году, и Mazda CX-5, чьи продажи уменьшились на 3,6% — до 338 187 единиц.

С полным рейтингом 50 самых продаваемых кроссоверов мира в 2024 году можно ознакомиться по ссылке источника.