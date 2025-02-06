Названы самые надежные электрокары с пробегом

Россиянам назвали самые надёжные электромобили не старше пяти лет. В результате исследования, основанного на опросе 29 967 респондентов о 199 моделях 31 бренда, самым надёжным электромобилем не старше пяти лет стал Mini Electric, выпускавшийся с 2020 по 2024 год. Его рейтинг надёжности — 98,4%. Только 5% владельцев этих машин столкнулись с какими-либо неполадками.

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В основном поломки были связаны с 12-вольтовой батареей и электрооборудованием двигателя. Устранение проблем занимало от одного дня до недели и проводилось за счёт производителя.

Второе место досталось Nissan Leaf, который выпускается с 2019 года. Его рейтинг надёжности составляет 95,6%. Пожаловались на машину только 11% опрошенных владельцев. Чаще всего претензии касались отделки салона, тормозной системы или электроники. В 60% случаев на ремонт ушло менее одного дня. Nissan оплатил 60% ремонтов, в остальных случаях исправление проблем оплачивали сами автовладельцы, что обошлось от 301 до одной тысячи фунтов стерлингов (от 37 тысяч до 124 тысяч рублей).

BMW i4, который выпускается с 2021 года, оказался на третьем месте с рейтингом надёжности 95,5%. На проблемы с машиной пожаловались 27% опрошенных владельцев. Среди основных жалоб — дефекты кузова, проблемы с электроникой и аккумулятором. Все поломки устранял производитель за свой счёт, причём 56% из них были устранены в течение дня и меньше.

С четвёртого по десятое место расположились следующие модели: Renault Megane E-Tech, Volkswagen e-Up, BMW i3, Cupra Born, MG 5, Tesla Model 3, Polestar 2. Все подробности исследования об этих электрокарах можно узнать по ссылке источника.