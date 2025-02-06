JAC сертифицировал допоборудование для пикапа T9. Как сообщили редакции Quto представители бренда, в линейку сертифицированного оборудования вошли фаркоп, электророзетка прицепа, лебедка, а также набор «такелажных» опций: грузовая выкатная платформа, поворотные кофры и тому подобное.

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Также россиянам предлагают различные варианты адаптации кузова для местных климатических условий: съемная крышка или полноценный кунг позволяют защитить груз от дождя, снега и дорожной пыли.

Кроме того, предусмотрен полноценный багажный каркас для удобной перевозки длинномерных предметов, который подходит также для монтажа автопалатки, автобокса или багажника.

Для дюбителей внедорожных вылазок заготовлен полный комплект защиты днища, включающий защиты радиатора, картера двигателя, коробки передач, раздаточной коробки и топливного бака.

Вдобавок можно заказать напыляемую шумоизоляцию и шумоизолирующие подкрылки. А ещё JAC разработал лёгкую и прочную автомобильную лопату цельнолитой конструкции...

Между тем, Ульяновский автозавод начал выпуск пикапов Sollers — это родственные модели ST6 и ST8, к которым позже присоединится ST9.