В Россию привезли эксклюзивный Alpina XB7

В основе Alpina XB7 используется BMW X7. Однако автомобили имеют ряд отличительных характеристик.

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Alpina XB7 в России. Уникальный большой кроссовер от Alpina появился в продаже на российском рынке. Купить новинку можно по цене 28.8 млн руб. За такую сумму автомобиль предлагается в Благовещенске. Дилер обещает поставить кроссовер под заказ.

Техническая часть. Модель, разработанная дочерним предприятием BMW, предлагается с бензиновой силовой установкой. Рабочий объем двигателя составляет 4.4 литра, а производительность - 621 л.с. Для кроcсовера заявлен полный привод и автоматическая трансмиссия.

Уровень оснащения. Для Alpina XB7 заявлен богатый пакет опций. В него входят ассистенты водителя и опции комфорта. В их числе - функция удержания в заданной полосе, система предупреждения ДТП и датчик, отслеживающий степень усталости водителя.

В салоне кроссовера предлагается климат-контроль, работающий на несколько зон, подогрев и вентиляция кресел, а также функция бесключевого доступа. В списке опций также представлен круиз-контроль, мультимедийный комплекс с двумя дисплеями.

На базе какой модели построен? При создании Alpina XB7 использовали немецкий кроссовер BMW X7. Однако для автомобиля предусмотрели ряд нововведений, которые отличают его от исходника. Так, появились эксклюзивные оттенки кузова. Кроме того, модель отличается особым оформлением колесных дисков и надписью с названием бренда на решетке радиатора. На рулевом колесе тоже есть шильдик Alpina.

Отличия есть и в технической части. Для модели используется пневматическая подвеска и система активного управления. В компании сообщают, что такие доработки позволили сделать автомобиль более маневренным.

Напомним, что модель новой генерации была представлена на рынке в 2020 году. С тех пор компания собрала 2 880 таких автомобилей. Из этого числа 550 штук было собрано для рынка Европы.

Тем временем компания BMW продолжает работать над новым BMW X5. Ранее мы сообщали, кто занимается разработкой двигателя для автомобиля нового поколения.