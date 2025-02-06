GAC готовит для России новую версию кроссовера GS8

В ближайший месяц в России появится новый GAC GS8 Traveller. По информации «Китайских автомобилей», GAC расширит гамму кроссовера GS8 версией под названием Traveller — это произойдет уже в феврале либо в начале марта. GS8 Traveller будет отличаться от обычной «восьмерки» внедорожным дизайном экстерьера и наличием прямоугольного бокса на двери багажника. Цены пока не объявлены, но логично предположить, что стоить такой вариант будет дороже стандартного GS8.

© Motor.ru

GAC GS8 Traveller (ранее также встречалось написание Traveler) дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2023 году. Тогда сообщалось, что доработки адресованы любителям путешествий и активного отдыха и должны повысить внедороожный потенциал большого кроссовера. Traveller получил оригинальный дизайн радиаторной решетки с крупной надписью GAC и другие бамперы, усиленные рейлинги на крыше и прямоугольный кофр, вынесенный на багажную дверь.

© No Limits / t.me

Серийный вариант GS8 Traveller, фотографии которого опубликовал телеграм-канал No Limits, лишился массивных рейлингов и дополнительных источников света в виде диодной балки на крыше. Известны габариты: длина автомобиля вместе с боксом для хранения увеличилась на 130 миллиметров по сравнению со стандартной «восьмеркой», а из-за новых бамперов кроссовер стал на 26 миллиметров шире. Точные габариты — 5110×1976×1780 миллиметров при колесной базе 2920 миллиметров.

Под капотом у GS8 Traveller — двухлитровый двигатель мощностью 252 лошадиные силы. Для сравнения: у обычной «восьмерки» этот же агрегат развивает 231 силу. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный, с муфтой BorgWarner на задней оси.

Пять лет назад, в 2019-м, марка GAC вышла на российский рынок именно с моделью GS8 — тогда еще первого поколения. В 2024-м до нас добралась новая «восьмерка», которая продается и по сей день. Внедорожник предлагают в четырех комплектациях стоимостью от 3 699 000 до 4 449 000 рублей.