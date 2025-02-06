Раскрыты комплектации Geely EX5 для России

Geely раскрыл комплектации кроссовера EX5 для РФ. В преддверии скорого старта продаж на российском рынке нового паркетника с электрической силовой установкой производитель раскрыл все подробности о его комплектациях и техническом оснащении. Россиянам новинка будет предложена в исполнениях Pro и Max.

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Электрокар построен на модульной архитектуре GEEA 3.0. Габариты модели составляют 4615 мм в длину, 1 901 мм в ширину, размер колёсной базы равен 2 750 мм, а дорожный просвет — 173 мм.

В движение модель приводит установленный на передней оси 218-сильный мотор, способный разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Питается агрегат от литий-железо-фосфатного аккумулятора, способного обеспечить запас хода до 430 км. Система быстрой зарядки позволяет восполнить запас энергии от 10% до 80% за 28 минут.

© Geely

Список базового оснащения включает в себя полностью светодиодную оптику, 10,2-дюймовую виртуальную панель приборов, экран медиасистемы диагональю 15,4 дюймов, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, беспроводную зарядку для смартфонов, климат-контроль на одну зону, акустика с 6 динамиками, круиз-контроль, бокс для хранения под задним диваном, полный набор подогревов, выдвижные дверные ручки, тонировку задних стёкол, а также активные жалюзи радиатора и 18-дюймовые колёсные диски.

Топовая версия Max дополнительно оборудована проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, передними сиденьями с функцией массажа, водительским креслом с памятью настроек и пассажирским с выдвижной оттоманкой, атмосферной подсветкой салона, панорамной крышей с люком, аудиосистемой Flyme Sound с 16 динамиками. Внешне такую машину можно отличить по колёсным дискам размером 19 дюймов.

Все подробности о комплектациях и ценах автомобиля будут раскрыты в ближайшее время.