В России продают ИЖ "Планета-5" почти без пробега

Продолжаем серию публикаций о продаже "капсул времени", которые "Российская газета" находит в рамках мониторинга торговых интернет-площадок. На этот раз - не автомобиль, а легендарный мотоцикл от ИжМаша.

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Экземпляр из объявления - ИЖ "Планета-5", выпущенный в 1988 году. На одометре всего 3000 км. Состояние почти "без пробега" подтверждает внешний вид мотоцикла: рукоятки, шины, седло, а также система выхлопа не имеют следов эксплуатации.

Владелец сообщил, что мотоцикл имеет ПТС, СТС, находится в полностью исправном рабочем состоянии, а "двигатель работает идеально". Боковой "люльки" в комплекте нет.

Из сторонних вмешательств: установка фары, переднего обтекателя и ходовых огней на дуги безопасности.

Цена "капсулы времени" ИЖ "Планета-5", который продаётся в Ульяновской области, составляет 95 тысяч рублей.

Ранее "РГ" сообщала о появлении в продаже Москвича "Святогор", а также нового Kia Rio в дорестайлинговом кузове.