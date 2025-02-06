Suzuki сворачивает продажи пяти моделей

Suzuki оставит австралийцев без пяти моделей, и вот почему. С 1 марта 2025 года в Австралии вступают в силу новые требования к безопасности автомобилей, которым не соответствуют многие модели, представленные в стране в настоящее время. Ранее стало известно, что из-за нововведений Mitsubishi отказалась от продажи Pajero Sport, ASX и Eclipse Cross, а теперь и Suzuki перестала принимать заказы на Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny.

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В разговоре с CarExpert глава Suzuki Australia Майкл Пачота заявил, что компания и так планировала выводить из локальной линейки модели, жизненный цикл которых похорошел к концу. Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny уже недоступны для заказа, однако машин на складах дилеров должно хватить на 2025 год, уточнил он.

С большинством из перечисленных автомобилей австралийцы действительно попрощались, так как Suzuki не намерена вкладывать средства в их доработку, однако с Jimny пока не все так однозначно. Система AEB, которая с весны станет обязательной для всех машин в Австралии, есть у пятидверного исполнения модели индийского производства, и потенциально японская марка может оснастить ей и трехдверный внедорожник. Вероятно, Джимни осовременят и повысят его безопасность, после чего ему вновь откроется дорога в Австралию.

Останутся на австралийском рынке и кроссоверы Vitara и S-Cross, но только в гибридной модификации, — больше информации об этом ожидается в третьем квартале этого года. А вот Ignis и «заряженный» хэтчбек Swift Sport, скорее всего, будут сняты с производства без преемников.

Параллельно Suzuki готовит для Австралии новинки, в частности, запланирован запуск кроссовера Fronx, который будут возить из Индии.