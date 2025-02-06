«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по платной трассе

Госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные автодороги в России) отменила правило двух часов для коротких маршрутов на М-11 «Нева». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автодора».

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« Г о с у д а р с т в е н н о й к о м п а н и е й в н е д р е н а а в т о м а т и ч е с к а я с и с т е м а р а с п о з н а в а н и я п р о е з д о в д л я и с к л ю ч е н и я п р и м е н е н и я м о ш е н н и ч е с к и х с х е м , а т а к ж е п о п а д а н и я д о б р о с о в е с т н ы х а в т о м о б и л и с т о в в с и т у а ц и ю с н а з н а ч е н и е м м а к с и м а л ь н о г о т а р и ф а н а т р а с с е М - 1 1 « Н е в а » н а у ч а с т к а х о т С о л н е ч н о г о р с к а д о С а н к т - П е т е р б у р г а » , — з а я в и л и в г о с к о м п а н и и .

Отмечается, что с 17 февраля это позволит отменить правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы, если длина маршрута составляет менее 50 километров.

Также в «Автодоре» заявили, что если водитель ошибочно оплатил проезд по максимальному тарифу, то ему нужно обратиться к оператору платного участка.

« Н е о б х о д и м о п р е д о с т а в и т ь т а л о н и / и л и и н ф о р м а ц и ю о в р е м е н и , м е с т е в ъ е з д а н а п л а т н ы й у ч а с т о к , м а р к е , Г Р Н З т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а , а т а к ж е ч е к и , п о д т в е р ж д а ю щ и е и с п о л ь з о в а н и е и н ф р а с т р у к т у р ы д о р о г и » , — з а я в и л и в п р е с с - с л у ж б е .

До этого временной интервал для проезда большинства отрезков трассы составлял 1 (один) час, после которого плата за проезд взималась по максимальному тарифу (до 5 и более тыс. рублей) независимо от причин остановки. Подробно о сложившейся ситуации на М-11 и взимании максимального тарифа с водителей, которые посещали на дороге туалеты, АЗС, кафе и другие объекты придорожной инфраструктуры, читайте в нашем материале.

После публикации «Газеты.Ru» «Автодор» увеличил до двух часов нештрафуемый интервал на платной трассе «Нева».

Ранее в Люберцах удалось остановить горение маршруток.