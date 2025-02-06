АвтоВАЗ планирует выпускать электромобили в Африке

Эфиопия хотела бы запустить производство электромобилей Lada, и «АвтоВАЗ» рассматривает такую возможность. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру, передает ТАСС.

По его словам, политика африканской страны направлена на использование электромобилей, особенно легковых, поэтому планы российского предприятия для нее важны.

Дипломат выразил уверенность, что к концу года процесс удастся завершить и производству электромобилей Lada в Эфиопии дадут старт. Проблем с продажами, уверен Джирру, не будет, так как модели «АвтоВАЗа» хорошо известны гражданам Эфиопии и реклама им не нужна. Старые «Жигули» до сих пор используются в стране, особенно в сфере такси.

Джирру не уточнил, о какой модели идет речь. В сентябре прошлого года «АвтоВАЗ» начал выпуск электрических Lada Largus, стоимость которых начинается от трех миллионов рублей, что на тот момент было почти в два раза дороже, чем базовая версия с бензиновым двигателем.

Эфиопия не входит в число наиболее развитых стран Африки. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году ВВП на душу населения в стране составлял 1,35 тысячи долларов, что в десять раз меньше, чем в России. По этому параметру примерно половина стран Африки богаче, а половина беднее Эфиопии.