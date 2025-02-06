Сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии

В Эфиопии планируется создать сборочные производства российских автопроизводителей УАЗ и «Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в России Генета Тешоме Джирру.

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« П р е д с т а в и т е л и р о с с и й с к и х а в т о п р о и з в о д и т е л е й у ж е п о с е т и л и Э ф и о п и ю и н а ч а л и к о н т а к т и р о в а т ь с п а р т н е р а м и . Р е ч ь и д е т , в ч а с т н о с т и , о б « У р а л » и УАЗ, — отметил посол. — В будущем они перейдут к созданию сборочных производств, шаг за шагом», — приводит агентство слова дипломата.

Посол Эфиопии выразил надежду, что проект с российскими автопроизводителями перейдет со временем в полноценную сборку машин, а затем — в производство полного цикла. До этого УАЗ и «Урал» намерены тщательно изучить местный рынок, добавил он.

Также стало известно, что в России появятся аналоги грузовиков Volvo и Mercedes-Benz под маркой БАЗ.

Ранее «АвтоВАЗ» дополнил Lada Vesta важной зимней опцией.