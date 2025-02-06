Электрический Jeep Wagoneer S обзавелся новой версией

Электрическому внедорожнику Jeep Wagoneer S добавили новую версию Limited. Исполнение отличается мощностью силовой установки и оснащением, причем оно довольно богатое. Есть панорамная крыша, кресла с электрорегулировками и селектором режимов движения Selec-Terrain. Как и прежде, Wagoneer S положена двухмоторная силовая установка и 400-вольтовая батарея емкостью 100 киловатт-часов, обеспечивающая до 482 километров хода без подзарядки.

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В Соединенных Штатах и Канаде представлена новая версия электрического внедорожника Jeep Wagoneer S. Исполнение Limited стоит чуть дешевле единственного доступного сейчас Launch Edition (66 995 $ против 70 795) и одновременно предлагает неплохой набор стандартного оснащения: тут и двухсекционная панорамная крыша, и колеса диаметром 20 дюймов, и передние кресла с электрорегулировками в десяти направлениях. Визуально Wagoneer S Limited можно узнать по черной крыше и черным корпусам боковых зеркал.

© Jeep

На передней панели — четыре экрана, в том числе уникальный для сегмента пассажирский (опция). Снова указано, что их общая диагональ составляет 45 дюймов, хотя сам по себе показатель довольно бессмысленный. Больший интерес у покупателей скорее вызовут 170 функций безопасности, среди которых есть, например, контроль степени усталости водителя. В списке опций — аудиосистема McIntosh мощностью 920 ватт, программный пакет повышения мощности Propulsion Boost и черный декор Obsidian Appearance.

© Jeep

© Jeep

С запуском исполнения Limited для Wagoneer S также предложат новую кузовную краску Hydro Blue и цветовую схему салона Arctic Grey. Внедорожник оборудован селектором режимов движения Selec-Terrain с профилями Auto, Sport, Snow, Sand и Eco, батареей емкостью 100 киловатт-часов и двухмоторным полным приводом. Мощность силовой установки не указана, но, похоже, она ниже, чем у Wagoneer S Launch Edition — паритета (600 л.с.) впрочем можно будет достичь с помощью прошивки.