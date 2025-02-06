В России предлагают ввести дни бесплатных парковок - платить за стоянку авто в случае поддержки идеи россиянам не нужно будет в праздники и по воскресеньям. Такой законопроект был направлен в правительство РФ депутатами фракции "Новые люди".

Как указывается в сопроводительном документе к проекту закона, сейчас в различных регионах установлены разные правила предоставления бесплатной парковки на платных стоянках в выходные и праздничные дни. В частности, в Москве парковка предоставляется бесплатно не только по воскресеньям, но и в государственные праздники, однако в некоторых других субъектах такая практика отсутствует.

Кроме того, в пояснении к документу приводится в пример Санкт-Петербург, где не предусматриваются бесплатные парковки в праздничные дни. Это создает ситуацию, при которой жители разных городов оказываются в неравном положении, что вызывает у них вопросы и недовольство, считают авторы.

Они предлагают на законодательном уровне закрепить дни, когда парковка будет бесплатной на платных стоянках страны. По их оценке, установление единых правил для всех регионов может способствовать устранению неравенства среди жителей разных городов, кроме того, бесплатная парковка в праздничные и воскресные дни может стать дополнительной мерой поддержки граждан.