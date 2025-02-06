В России подешевел премиальный кроссовер Wey 05

Кроссовер Wey 05 2023 г.в. продается со скидкой 200 тыс. рублей

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В РФ подешевел гибридный премиальный кроссовер Wey 05 2023 г. в. Теперь он доступен со скидкой 200 тысяч рублей, стоимость с учетом дисконта составляет 5 699 000 рублей. Кроссовер продается в единственной комплектации Premium, модели 2024 года стоят 5 999 000 рублей.

Wey 05 оснащен подключаемой гибридной установкой с 2,0-литровым турбомотором и двумя электродвигателями, расположенными на передней и задней осях, 9-ступенчатым роботом. Общая мощность равна 421 л. с.

На чистом электричестве автомобиль может проехать 185 км благодаря литий-ионной батарее емкостью 114 А•ч. Быстрая зарядка от 0 до 80% занимает 53 минуты, полностью автомобиль заряжается примерно за четыре часа. Wey 05 оснащен интеллектуальной системой рекуперации энергии, которая уменьшает расход бензина до 7,7 л на 100 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.