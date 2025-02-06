Кроссоверы Skywell продают с большими скидками

В конце прошлого года стало известно, что бренд Skywell сворачивает свою деятельность в России. Так, например, дилерских центров марки в Санкт-Петербурге вообще не осталось. Портал "Китайские автомобили" выяснил, что машины еще можно найти в автосалонах, при этом на них дают большие скидки.

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Так, в Калининграде менеджер отдела продаж одного из шоу-румов рассказал, что у них есть в наличии как гибридные автомобили, так и электромобили. Хотя их немного. Кроссовер HT-i с заявленным пробегом в 1250 км при полной заправке и заряженной батарее стоит 3 450 000 рублей, но дилер готов предложить скидку в размере 500 тысяч рублей, если покупатель согласится на оформление "трейд-ин". Таким образом, итоговая цена гибридного SUV составит 2 950 000 рублей.

Сэкономить те же 500 000 рублей можно, сдав свой автомобиль и приобретя новый электромобиль ET5 (стоимость 2 950 000 рублей), который, по словам производителя, способен проехать до 400 км на одной зарядке по циклу WLTP.

Если рассматривать HT-i за наличный расчет, его цена составит 2 890 000 рублей. Тем не менее, при сдаче своего автомобиля в зачет можно получить скидку в 500 тысяч рублей, а также в подарок полис каско.

Что касается электрического ET5, то его стоимость со скидкой также составляет 2 890 000 рублей. При этом ранее цена модели достигала 4 890 000 рублей. Продавец также напомнил, что на автомобили предоставляется гарантия сроком на 2 года или на пробег до 50 000 км.

Ранее "РГ" сообщала, что крупнейший автодилер России отказался от двух китайских брендов.