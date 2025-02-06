В РФ смогут учиться в автошколах по-новому

Россиянам позволят учиться в автошколах онлайн. В министерстве просвещения России намерены впервые прописать правила удалённого прохождения теоретического курса для будущих водителей. Отмечается, что в будущем появятся особые цифровые образовательные сервисы, которыми смогут пользоваться не только автошколы, но и другие участники рынка. Например, автопарки.

Предполагается, что онлайн-курс будет включать в себя изучение правил дорожного движения, нормы КоАП, основы оказания первой помощи и устройство автомобиля. В ведомстве отметили, что заниматься удалённо будущим водителям закон разрешает и сегодня, но автошколы обязаны проводить занятия очно, «в учебных кабинетах». Предполагается, что нововведение устранит этот законодательный пробел.

На курсы будут распространяться те же требования, что и на другие учебные заведения, а введены они были во время ковидных ограничений. Так, для удалёнки автошколы должны будут использовать «цифровые решения, предоставляющие возможность приобретения знаний, умений и навыков и обеспечивающие автоматизацию образовательной деятельности». Сегодня подобные решения фиксируют посещаемость занятий и успеваемость учеников.

В министерстве также намерены увеличить количество практических часов с нынешних 38 до 42, что должно повысить уровень вождения студентов.

Кроме того, в Минпросвещении хотят предоставить возможность таксопаркам, автопаркам и транспортным комбинатам организовывать практическое обучение для новых сотрудников, которые пока не имеют прав категории С (автобусы) и D (грузовики). Предполагается, что это сможет стать альтернативой «практики» в автошколах, а работодателям станет проще искать водителей и самостоятельно учить их.