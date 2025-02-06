Из обычной «Газели» сделали автобус бизнес-класса

В России создали туристический автобус бизнес-класса на базе «Газели». В салоне установлены 19 комфортабельных пассажирских мест: анатомические сиденья отделаны износостойкой экокожей и оснащены длинной подушкой, поясничной поддержкой, а также встроенными трёхточечными ремнями безопасности. Спинку кресла можно откинуть.

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В распоряжении каждого пассажира есть регулируемый подлокотник, газетная сетка, складной столик и подстаканник. В подлокотники встроены розетки, с помощью которых можно заряжать мобильные устройства.

Салоне получил дополнительную термо-, шумо- и виброизоляцию, которой покрыты потолок, двери и стены. В состав медиасистемы входят 22-дюймовый потолочный монитор, мощный усилитель и четыре динамика.

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В салоне установлены светодиодные подсевтки, а также блоки индивидуального освещения и вентиляции. Просторные багажные полки имеют алюминиевый бортик, предотвращающий падение предметов.

Под задним рядом сидений находится багажное отделение объемом более 600 литров (это 10 чемоданов среднего размера). Для комфортной посадки предусмотрен электрический привод боковой сдвижной двери.

Между тем, на «Газели» теперь ставят новый дизель G51: дизельный двигатель доступен для лёгких грузовиков «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «Газель Next» и «Газель Сity».