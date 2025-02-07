К 2030 году приведут в порядок региональные дороги

К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог
За шесть лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионах установлено более 13 тысяч светофоров, 963 тысяч дорожных знаков, 4,9 миллиона погонных метров барьерных и пешеходных ограждений.
За каждой этой цифрой - чьи-то спасенные жизни и здоровье, ведь интенсивность дорожного движения растет год от года.
Дорога в школу
В Самарской области в поселке Жигули провели капремонт дороги "Урал" - Жигули - Пионерлагерь, обустроили удобный тротуар с наружным освещением длиной почти 8 км.
"В центре поселка находится школа, раньше детям приходилось ходить по обочине проезжей части, это и неудобно, и опасно. Сейчас все уже в прошлом", - сообщил глава села Жигули Владимир Елисеев.
Стало безопаснее и на региональной трассе Ульяновск - Димитровград - Самара. Она проходит через три населенных пункта Красноярского района: Старый Буян, Украинка и Калиновка. Здесь вдоль дороги установили освещение и обустроили 11 пешеходных переходов. Четыре из них новые - они появились по просьбе жителей. В поселке Старый Буян, где находится Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат, все это было особенно необходимо.
Повысили дорожную безопасность и в поселке Луначарский, особенно рядом со школой. "Движение по трассе интенсивное - большинство жителей ездят по ней на работу в Тольятти. Теперь до школы обеспечен безопасный пешеходный маршрут", - рассказала глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.
Прогуляйтесь по Солнечной
В Иркутской области уже заметили эффект от установки элементов безопасности на дорогах: за два года количество дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось.
Этому предшествовала большая работа, в ходе которой установлено почти 10 км барьерного ограждения и 730 дорожных знаков. На участках дорог, где ДТП случаются чаще всего, действуют 222 комплекса фотовидеофиксации.
Особое внимание уделено детской безопасности. Для этого обновили дороги к образовательным учреждениям. В Ангарске рядом со школой на улице Московской отремонтировано 420 м дороги. Уложен асфальт на проезжей части и тротуарах, заменены бордюры, установлены линии освещения, ограждения и искусственные неровности, перед пешеходными переходами сделаны пандусы.
В Братске привели в порядок одну из самых загруженных улиц - Солнечную. Она ведет ко Дворцу детского творчества. Дорожники заменили 652 м асфальтового покрытия, отремонтировали тротуары, установили новые бордюрные камни, отрегулировали и частично заменили люки колодцев, расчистили водопропускной лоток. Теперь эта улица - одна из самых безопасных и привлекательных в городе.
В прошлом году в крупных городах - Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Шелехове и Усолье-Сибирском - обновили 52 дорожных объекта общей протяженностью 60 км. Многие участки ведут к школам, больницам, детским садам. По этим дорогам проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта.
"Комплексные работы по обустройству дорог элементами безопасности продолжатся и в этом году", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Справка "РГ"
В этом году обновление дорог продолжится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". К 2030 году в порядок приведут не менее 60 % региональных дорог и 85 % дорог в городских агломерациях.
В структуру нового нацпроекта входят также федеральные проекты, среди которых "Развитие населенных пунктов", "Новые жилищные возможности", "Ипотека", "Городская среда", "Обновление жилищного фонда";
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