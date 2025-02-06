Минпромторг хочет усложнить сертификацию автомобилей в России
Повышения утильсбора мало: в России хотят усложнить сертификацию машин. С таким предложением на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, китайские автопроизводители продолжают активно проникать на российский рынок.
«Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора, но этого недостаточно, нужна более жесткая работа по сертификации», — заявил он.
Алиханов призвал особенно следить за соответствием автомобилей из серийных партий. В пример он привел грузовики, для которых ранее уже ввели аналогичный анализ, выявивший «серьезные нарушения по моделям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги». Марки, которые продают в России машины, не соответствующие требованиям, грозят меры вплоть до отзыва сертификата.
В начале 2024 года была усложнена сертификация электромобилей и гибридов. Для машин брендов, не включенных в список параллельного импорта, перестала действовать упрощенная процедура — программа «Заключения об оценке единичного транспортного средства» или ЗОЭТС. С того момента электрокары и гибриды начали проходить сертификацию согласно техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», то есть получать Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) по итогам испытаний.
В обозримом будущем в России может быть введена и обязательная сертификация автомобильных шин — это тоже предложение Минпромторга. Это делается с целью принудить производителей соблюдать требования по максимально допустимому уровню опасных веществ в составе резины. Пока же требования к безопасности шин установлены техрегламентом Таможенного союза, в котором не прописаны нормы экологичности.