Повышения утильсбора мало: в России хотят усложнить сертификацию машин. С таким предложением на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, китайские автопроизводители продолжают активно проникать на российский рынок.

« Д л я в о с с т а н о в л е н и я б а л а н с а министерством проводится последовательная индексация утильсбора, но этого недостаточно, нужна более жесткая работа по сертификации», — заявил он.

Алиханов призвал особенно следить за соответствием автомобилей из серийных партий. В пример он привел грузовики, для которых ранее уже ввели аналогичный анализ, выявивший «серьезные нарушения по моделям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги». Марки, которые продают в России машины, не соответствующие требованиям, грозят меры вплоть до отзыва сертификата.

В начале 2024 года была усложнена сертификация электромобилей и гибридов. Для машин брендов, не включенных в список параллельного импорта, перестала действовать упрощенная процедура — программа «Заключения об оценке единичного транспортного средства» или ЗОЭТС. С того момента электрокары и гибриды начали проходить сертификацию согласно техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», то есть получать Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) по итогам испытаний.

В обозримом будущем в России может быть введена и обязательная сертификация автомобильных шин — это тоже предложение Минпромторга. Это делается с целью принудить производителей соблюдать требования по максимально допустимому уровню опасных веществ в составе резины. Пока же требования к безопасности шин установлены техрегламентом Таможенного союза, в котором не прописаны нормы экологичности.