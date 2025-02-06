Водителей призывают быть осторожными на дорогах Калужской области

В Калужской области водители всё чаще встречают на дорогах лосей. С 1 января 2025 года в Калужской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с наездом на животных. В трёх из них пострадали три человека. В ведомстве отметили, что показатель этого года на одно ДТП ниже, чем в 2024 году за тот же период.

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Чаще всего ДТП с участием животных происходят в вечернее или ночное время на загородных трассах. В ГАИ напомнили, что избежать или минимизировать последствия подобного происшествия возможно при соблюдении простых правил. Нужно помнить, что дикие животные наиболее активны на рассвете и на закате, когда видимость ухудшена, в связи с чем не стоит забывать включать фары.

Если водитель видит животное на дороге, необходимо снизить скорость или остановиться, если животное не одно, а идёт в составе небольшой группы. Чего точно не стоит делать в этом случае, так это сигналить — животное может повести себя непредсказуемо, чаще всего агрессивно.

Если столкновения избежать не удалось, нужно постараться не съехать с дороги, иначе высок риск столкновения с другим автомобилем.