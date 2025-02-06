Жители Сочи пожаловались на самую дорогую парковку в России

После введения в Сочи платной парковки с тарифом 170 рублей в час и 60 тыс. рублей в год без возможности оформить резидентное разрешение, ее стоимость для местных жителей стала самой высокой в стране, рассказала читательница «Газеты.Ru», сочинка Екатерина Школьникова.

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« В М о с к в е р е з и д е н т с к о е р а з р е ш е н и е с т о и т 3 т ы с . р у б л е й н а 1 г о д , а у н а с в с е д о л ж н ы п о 6 0 т ы с . р у б л е й в г о д п л а т и т ь и н и к а к и х р е з и д е н т с к и х а б о н е м е н т о в н е т . Э т о ч у т ь б о л ь ш е с р е д н е й м е с я ч н о й з а р п л а т ы т у т . С о ч и с т а н о в и т с я с а м о й д о р о г о й п а р к о в к о й . А д м и н и с т р а ц и я о т в е ч а е т , ч т о у л и ц ы — н е м е с т о д л я х р а н е н и я л и ч н о г о а в т о м о б и л я » , — с о о б щ и л а Ш к о л ь н и к о в а .

Притом в центре Краснодара стоимость парковки составляет 60 рублей в час, а в Лазаревском, где люди живут только сезонным бизнесом, 170 рублей в час, добавила она. По словам сочинки, местные жители подписывают петицию и готовят коллективное обращение в администрацию с целью добиться снижения тарифов на парковку.