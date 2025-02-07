Электрический прототип BMW M2 может удивить

Компания BMW продолжает удивлять автолюбителей, представляя передовые технологии в сегменте спортивных автомобилей. Недавно немецкий автопроизводитель рассекретил уникальный прототип — электрический BMW M2, получивший название "The Beast" ("Зверь"). Этот экспериментальный автомобиль сочетает в себе мощь и инновации, устанавливая новые стандарты в мире электромобилей. Электрическая версия BMW M2 значительно превосходит по характеристикам своих предшественников.

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В отличие от традиционного турбированного рядного шестицилиндрового двигателя, новинка оснащена полностью электрическим силовым агрегатом. Инженеры BMW M заявляют, что автомобиль развивает более 1000 л.с., что делает его самым мощным BMW на сегодняшний день. Для сравнения, BMW XM Label — текущая флагманская модель бренда — выдает 738 л.с. за счет гибридной системы с 4,4-литровым V8 и электромотором. Генеральный директор BMW M Франк ван Мил прокомментировал:

" Я о щ у щ а ю п о т е н ц и а л э т о й с и с т е м ы , и о н п р о с т о н е в е р о я т е н " .

Однако он также подчеркнул, что автомобиль пока не достиг совершенства в плане управляемости.

Примечательно, что электрический M2 создавался исключительно как тестовая модель и не предназначался для серийного производства. Опираясь на опыт разработки электрического M2, инженеры BMW создали второе поколение тестового автомобиля, основанное на глубоко модернизированной платформе BMW i4 M50. Ожидается, что первый серийный электромобиль под брендом M — BMW M3 "ZA0" — дебютирует в 2027 году.

Согласно инсайдерской информации, его мощность составит менее 700 л.с., что все равно превышает показатели будущего бензинового M3. Хотя идея полностью электрического M может вызывать споры среди поклонников марки, статистика говорит об обратном. BMW i4 M50 уже третий год подряд становится самым продаваемым автомобилем линейки M, что подтверждает растущий интерес к электрифицированным спортивным автомобилям.

В ближайшее время ожидаются новые анонсы моделей BMW M Performance с электрической силовой установкой. BMW продолжает двигаться вперед, совмещая спортивный дух и передовые технологии, делая электромобили мощными, быстрыми и привлекательными для энтузиастов. Следите за новостями, чтобы узнать больше о будущем линейки BMW M!