Mercedes-Benz могут получить колеса с дисплеями

Mercedes-Benz будущего могут получить колеса с дисплеями. Компания недавно запатентовала технологию, которая позволит менять внешний вид колесных дисков на любой, ограниченный лишь формой самого экрана. Настраивать картинку можно будет с помощью мультимедийной системы, голосового управления, мобильного приложения и даже напрямую через экраны на колесах — предполагается, что они будут сенсорными.

© Mercedes-Benz

Согласно патенту, экран может покрывать все колесо, только его часть или даже идти поверх спиц. Запитываться он будет от беспроводного устройства, а данные для изображения отправят по беспроводной связи.

© Mercedes-Benz

Экраны дополнят датчиками, измеряющими скорость и ускорение каждого колеса. Это позволит удерживать картинку в вертикальном положении во время движения, а также предоставит простор для фантазии: например, анимированное пламя будет наклоняться в нужную сторону при езде вперед, поворотах и торможении. Также можно будет «наполнить» колеса виртуальной водой.

Предусмотрены и анимации разной сложности — бегущий человек, разные цвета и рисунки, меняющиеся в зависимости от скорости. Создавать картинки на основе голосовых запросов сможет генеративный ИИ.

Пока Mercedes-Benz раздумывает, как добавить автомобилю еще экранов, BMW выбирает другой путь. В январе директор по развитию марки Фрэнк Веббер заявил, что нынешний дисплей системы Panoramic iDrive X достаточно большой, а чересчур широкие тачскрины сложны и даже опасны в управлении. В его словах углядели намек на Mercedes-Benz и его «гиперэкран» Hyperscreen.