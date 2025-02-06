Раскрыта стоимость пикапа Sollers ST8

Пикап Sollers ST8 российской сборки готов к запуску: известны цены. Прайс-лист на новинку опубликовали в своем телеграм-канале «Китайские автомобили» — модель начального уровня оценена в 2 820 000 рублей без учета скидок, а самая дорогая версия обойдется в 3 020 000 рублей. На выбор предложат две модификации, бензиновую и дизельную, у каждой из которых по два уровня оснащения. Вне зависимости от мотора и комплектации у пикапа шестиступенчатая механическая коробка передач и полный привод.

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Производство Sollers ST8 запустили в конце января этого года на мощностях завода в Ульяновске, причем сразу по полному циклу, со сваркой и окраской. Как и в случае с другими моделями российской марки, за основу взяли китайский JAC — в случае с ST8 это T8 (он тоже продается в России). У него 210-миллиметровый дорожный просвет, а грузоподъемность составляет 900 килограммов.

Sollers ST8 сходит с конвейера в двух версиях. Одна из них с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 204 лошадиные силы, вторая — с двухлитровым дизелем, который развивает 136 лошадиных сил. У каждой из модификаций по две комплектации, Optimum и Luxe, разница в цене составляет 100 тысяч рублей. Подробности об оснащении появятся ближе к запуску, который ожидается до конца февраля.

Что касается производства пикапов, то Ульяновский автозавод, помимо ST8, выпускает по полному циклу и ST6. Кузова ST6 и ST8 собирают на том же конвейере, что и УАЗы, а финальная сборка происходит на новой производственной линии, смонтированной специально для моделей Sollers.

В перспективе линейка пикапов пополнится новой моделью. Вероятно, это будет гибрид, за основу которого возьмут, предположительно, китайский JAC Hunter PHEV.