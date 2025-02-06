АвтоВАЗ опроверг запуск производства в Эфиопии
АвтоВАЗ не готов начинать сборку Lada в Эфиопии. В пресс-службе Волжского автозавода сообщили редакции Quto.ru, что, несмотря на заинтересованность отечественного производителя в африканских рынках, на данный момент никаких договорённостей с властями или сборочными площадками Эфиопии не достигнуто.
«АвтоВАЗ заинтересован в африканском рынке, но о каких-то конкретных договорённостях говорить пока рано», — подчеркнул глава пресс-службы отечественного производителя Сергей Ильинский.
Ранее посол африканской страны Генет Тешоме Джирру заявил, что Волжский автозавод до конца года планирует переход на электромобили, после чего производство российских машин начнётся в его стране.
В конце января Владимир Путин осмотрел макет нового 7-местного минивэна Lada.
«Семиместный семейный минивэн. Это пока макет пропорций, это неокончательный дизайн, мы через полтора месяца решим, каким будет окончательный стиль», — так грядущую новинку представили главе государства.
Помимо этого, в ходе посещения президентом предприятия в Тольятти ему был продемонстрирован прототип нового городского кроссовера Lada. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путину представили перспективные модели автомобилей, в числе которых — макеты новых городских кроссоверов «Б+ кросс» и «Т-134», а также минивэна «Б-Вэн». Логично предположить, что «Б+ кросс» и «Б-Вэн» — это вседорожник и минивэна на платформе Lada Vesta.