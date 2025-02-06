АвтоВАЗ опроверг запуск производства в Эфиопии

АвтоВАЗ не готов начинать сборку Lada в Эфиопии. В пресс-службе Волжского автозавода сообщили редакции Quto.ru, что, несмотря на заинтересованность отечественного производителя в африканских рынках, на данный момент никаких договорённостей с властями или сборочными площадками Эфиопии не достигнуто.

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«АвтоВАЗ заинтересован в африканском рынке, но о каких-то конкретных договорённостях говорить пока рано», — подчеркнул глава пресс-службы отечественного производителя Сергей Ильинский.

Ранее посол африканской страны Генет Тешоме Джирру заявил, что Волжский автозавод до конца года планирует переход на электромобили, после чего производство российских машин начнётся в его стране.

В конце января Владимир Путин осмотрел макет нового 7-местного минивэна Lada.

« С е м и м е с т н ы й с е м е й н ы й м и н и в э н . Э т о п о к а м а к е т п р о п о р ц и й , э т о н е о к о н ч а т е л ь н ы й д и з а й н , м ы ч е р е з п о л т о р а м е с я ц а р е ш и м , к а к и м б у д е т о к о н ч а т е л ь н ы й с т и л ь » , — т а к г р я д у щ у ю н о в и н к у п р е д с т а в и л и г л а в е г о с у д а р с т в а .

Помимо этого, в ходе посещения президентом предприятия в Тольятти ему был продемонстрирован прототип нового городского кроссовера Lada. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путину представили перспективные модели автомобилей, в числе которых — макеты новых городских кроссоверов «Б+ кросс» и «Т-134», а также минивэна «Б-Вэн». Логично предположить, что «Б+ кросс» и «Б-Вэн» — это вседорожник и минивэна на платформе Lada Vesta.