УАЗ ответил на слухи о старте продаж в Африке

УАЗ не планирует сборку машин в Эфиопии. На сегодняшний день руководство Ульяновского автозавода изучает возможность запуска продаж на новых перспективных рынках, однако говорить о локализации производства на территории Африки пока рано. Об этом сообщает IZ.RU со ссылкой на пресс-службу УАЗ.

© Quto.ru

« Б е з у с л о в н о , р ы н о к п р и в л е к а т е л ь н ы й , н а ш и а в т о м о б и л и п о с в о и м х а р а к т е р и с т и к а м с о о т в е т с т в у ю т м е с т н ы м у с л о в и я м . М ы п р о р а б а т ы в а е м в а р и а н т ы , н о о к о н к р е т и к е п о к а г о в о р и т ь н е с к о л ь к о п р е ж д е в р е м е н н о » , — п о д ч е р к н у л о т е ч е с т в е н н ы й п р о и з в о д и т е л ь .

Стоит отметить, что ранее посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру заявил, что компании УАЗ и «Урал» намерены организовать сборку своих автомобилей на территории африканской страны, а также уже задумываются об углублении локализации.

« П р е д с т а в и т е л и р о с с и й с к и х а в т о п р о и з в о д и т е л е й у ж е п о с е т и л и Э ф и о п и ю и н а ч а л и к о н т а к т и р о в а т ь с п а р т н е р а м и . Р е ч ь и д ё т , в ч а с т н о с т и , о б « У р а л » и УАЗ. В будущем они перейдут к созданию сборочных производств, шаг за шагом. Я думаю, это перерастёт в полноценную сборку или даже полный цикл производства автомобилей», — отметил политик.

Ранее в январе УАЗ рассказал об улучшении окраски своих машин. В конце января 2025 года с конвейеров Ульяновского автозавода сойдёт первая партия машин, окрашенных по новой технологии. Производитель отмечает, что оборудование позволит значительно повысить качество отечественных машин, а сборочный процесс станет эффективнее. Как сообщили в компании, роботы используются для нанесения вторичного грунта на все модели УАЗ, а также пикапы Sollers и семейство Sollers Argo.