УАЗ ответил на слухи о старте продаж в Африке

УАЗ ответил на слухи о старте продаж в Эфиопии
УАЗ не планирует сборку машин в Эфиопии. На сегодняшний день руководство Ульяновского автозавода изучает возможность запуска продаж на новых перспективных рынках, однако говорить о локализации производства на территории Африки пока рано. Об этом сообщает IZ.RU со ссылкой на пресс-службу УАЗ.
«Безусловно, рынок привлекательный, наши автомобили по своим характеристикам соответствуют местным условиям. Мы прорабатываем варианты, но о конкретике пока говорить несколько преждевременно», — подчеркнул отечественный производитель.
Стоит отметить, что ранее посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру заявил, что компании УАЗ и «Урал» намерены организовать сборку своих автомобилей на территории африканской страны, а также уже задумываются об углублении локализации.
«Представители российских автопроизводителей уже посетили Эфиопию и начали контактировать с партнерами. Речь идёт, в частности, об «Урал» и УАЗ. В будущем они перейдут к созданию сборочных производств, шаг за шагом. Я думаю, это перерастёт в полноценную сборку или даже полный цикл производства автомобилей», — отметил политик.
Ранее в январе УАЗ рассказал об улучшении окраски своих машин. В конце января 2025 года с конвейеров Ульяновского автозавода сойдёт первая партия машин, окрашенных по новой технологии. Производитель отмечает, что оборудование позволит значительно повысить качество отечественных машин, а сборочный процесс станет эффективнее. Как сообщили в компании, роботы используются для нанесения вторичного грунта на все модели УАЗ, а также пикапы Sollers и семейство Sollers Argo.