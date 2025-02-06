Генпрокуратура проверит китайские грузовики Shacman

Генпрокуратура запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющей в России китайский бренд грузовиков Shacman. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

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« П р и ч и н о й п р о в е р к и с т а л о н а л и ч и е с в е д е н и й о « п р и ч и н е н и и и л и н е п о с р е д с т в е н н о й у г р о з е п р и ч и н е н и я в р е д а ж и з н и и т я ж к о г о и л и с р е д н е г о в р е д а » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Контрольно-надзорное мероприятие в отношении Shacman должно начаться 6 февраля и закончиться 19 февраля. До этого у Росстандарта возникли претензии к слабой конструкции заднего противоподкатного и бокового защитного устройств грузовика Shacman SX32586, а также сильный шум и слабое торможение. В ходе контрольных испытаний на полигоне ФГУП «НАМИ» ряд недостатков подтвердился.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о необходимости более жестко проверять китайских автопроизводителей в России.