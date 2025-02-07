АвтоВАЗ не договорился о сборке автомобилей в Эфиопии

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не готов начинать сборку Lada в Эфиопии, сообщает quto.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.

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« А в т о В А З з а и н т е р е с о в а н в а ф р и к а н с к о м р ы н к е , н о о к а к и х - т о к о н к р е т н ы х д о г о в о р е н н о с т я х г о в о р и т ь п о к а р а н о » , — п о д ч е р к н у л г л а в а п р е с с - с л у ж б ы о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д и т е л я С е р г е й И л ь и н с к и й .

До этого посол Эфиопии в Москве Генета Тешоме Джирру заявил, что предприниматели в Эфиопии планируют запустить производство электромобилей российской марки Lada.

По словам дипломата, в настоящее время политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин.

Как отметил посол, Lada должна начать производство электромобилей в Эфиопии к концу 2025 года.

В начале февраля пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что в России по итогам января 2025 года было продано 20,8 тыс. новых автомобилей Lada. Эта цифра фактически соответствует показателю годичной давности. Отмечалось, что на первом месте по продажам остается Lada Granta с результатом 8,3 тыс. машин. На втором месте находится Lada Vesta, которую выбрали 6,2 тыс. россиян. Третье место у Lada Niva Travel: в январе 2025 года было продано 2,5 тыс. таких машин.

Ранее сообщалось, что в России появится большой кроссовер Hongqi HS7.