Раритетный трицикл Honda продали по цене топовых BMW

Коробку с трициклом Honda ATC 250R 1986 года продали на торгах за 200 тысяч долларов. Почти за 40 лет с момента производства трехколесное транспортное средство так и не достали из заводского ящика. Винтажную технику приобрел частный коллекционер, который вряд ли использует трицикл по назначению. Скорее всего, раритетная модель так и останется в коробке, став частью собрания нового владельца.

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Трицикл Honda ATC 250R реализовали в рамках распродажи коллекции винтажной техники. На торги выставляли раритетные двух- и трёхколёсные модели Honda и Yamaha производства 80-х годов прошлого века. Внедорожный трицикл в заводском ящике стоимостью 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей) стал самым дорогим лотом аукциона. К примеру, BMW X5 в максимальной комплектации M60i можно купить в США за 91 тысячу долларов.

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Компания Honda выпускала трициклы ATC до середины 1980-х годов. Модель оборудовали 245-кубовым двухтактным мотором, отдача которого составляла 40 лошадиных сил. При этом масса трехколесного «внедорожника» составляла всего 130 килограммов.

В марте прошлого года хэтчбек Volkswagen up! переоборудовали в необычный трицикл. Модель под названием Geparda разработали для подростков, которым запрещено управлять классическими автомобилями в силу возраста.