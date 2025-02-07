На «АвтоВАЗе» при помощи Тольяттинского госуниверситета будет модернизирована линия контроля геометрической точности деталей, которая работает с советских времен. Об этом сообщает «Обозрение».

« В а в г у с т е 2 0 2 5 г о д а в у з д о л ж е н п о с т а в и т ь н а « А в т о В А З » о т е ч е с т в е н н ы й и з м е р и т е л ь н ы й к о м п л е к с д л я с и с т е м а в т о м а т и ч е с к о г о к о н т р о л я г е о м е т р и ч е с к о й т о ч н о с т и р а з м е р о в д е т а л е й . Э т о п о з в о л и т п р о в е с т и н а а в т о г и г а н т е г л у б о к у ю м о д е р н и з а ц и ю з а р у б е ж н о й л и н и и а в т о м а т и ч е с к о г о к о н т р о л я к о м п а н и и M a r p o s s ( И т а л и я ) , к о т о р а я д е й с т в у е т б о л е е 4 5 л е т » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Устаревшая интеллектуальная «начинка» измерительного комплекса будет полностью заменена, обновленная линия будет контролировать детали по большему числу параметров. В частности, она будет проверять конструктивные размеры блока цилиндров двигателя в нескольких сечениях.

Ранее стало известно, что российский автомобильный бренд Xcite столкнулся с затовариванием складов.