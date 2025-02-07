Российский офис марки Shacman ждет проверка

Китайские грузовики Shacman стали объектом интереса российской Генпрокуратуры. На испытательном полигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» были проведены контрольные испытания грузовика Shacman SX32586, который ранее получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сама машина представляет собой трёхосный самосвал 6×4, оборудованный мотором отдачей 430 л.с.

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В ходе проверки выяснилось несоответствие уровня шума нормативам. В кабине китайского грузовика настолько шумно, что водитель быстро устаёт, а это, в свою очередь, может стать причиной аварии.

Ещё одним выводом стало то, что противоподкатная и боковая защиты излишне слабы. Если вторым участником аварии будет легковой автомобиль, его пассажирам «будут причинены значительные повреждения».

В итоге, в отношении компании ООО «Шакман Моторс», что представляет «поднебесную» марку грузовиков Shacman на российском рынке, Генпрокуратура инициировала внеплановое контрольное надзорное мероприятие (КНМ).

Как сообщают известия «Известия», причиной КНМ стала возможная опасность «причинения или непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».

И продолжая тему комтранса. Ростов-на-Дону оказался городом, по которому не могут ездить грузовики. Перевозчики готовы остановить работу, пока городские власти не пересмотрят ограничения для большегрузов.