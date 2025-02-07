В России побит рекорд продаж «люкса» с пробегом

Bentley стала лидером продаж на рынке подержанного «люкса» в России. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2024 год россияне приобрели 2 300 автомобилей люкс-класса с пробегом, что является рекордом за всю историю сегмента. Эксперты заявили, что в России объёмы покупок подержанных люксовых машин автомобилей растут с 2017 года — восьмой год подряд. Кроме того, четвёртый год подряд обновляются рекорды продаж.

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Прошлый год завершился ростом объёма реализации на 6% относительно данных 2023 года. Отмечается, что второй год подряд преодолена отметка в две тысячи единиц.

Лидирующее положение по итогам года занимает Bentley — 914 экземпляров, что составляет почти 40% от общих продаж. Второе место и пятая часть рынка принадлежит Rolls-Royce — 429 единиц. Третье место среди подержанного «люкса» занимает Maserati — 403 единицы. С четвёртого по шестое место расположились подержанные Lamborghini (339), Ferrari (160) и Aston Martin (74).

В модельном рейтинге первенство у Bentley Continental GT с пробегом (440 единиц), доля которой по итогам года составила 19% от общего объёма. Lamborghini Urus занимает вторую строчку (245), Bentley Bentayga стоит на третьем месте (229). В пятёрку также вошли подержанные Maserati Levante (193 единицы) и Bentley Continental Flying Spur (181).