Новый Subaru Forester получил внедорожную версию Wilderness

Компания Subaru официально представила «шестой» Forester в «суровом» исполнении. От стандартного кроссовера такой вариант отличился не только дизайном.

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На автосалоне в Чикаго марка Subaru провела премьеру сразу двух новых версий Forester шестой генерации – гибрида и внедорожного исполнения Wilderness, которое будет доступно только с ДВС. Гибридному кроссоверу мы посвятили отдельную заметку, а в этой расскажем про «суровый» вариант. Ну и напомним, что стандартный «шестой» Subaru Forester дебютировал в Штатах под конец 2023 года, на американский рынок такой кроссовер вышел весной 2024-го. При этом Forester Wilderness предыдущего поколения из гаммы убирать не стали – он до сих по в строю. История старого внедорожного варианта, очевидно, завершится после старта продаж нового, который намечен на осень текущего года.

© Колеса.ру

Как и прежде, внешне Subaru Forester Wilderness от обычного кроссовера можно отличить по неокрашенному обвесу. Кроме того, у внедорожного варианта собственные радиаторная решетка и бамперы (в передний встроены оригинальные противотуманки), на крыше – более внушительные рейлинги. В салоне – водоотталкивающая обивка и «медные» акценты. В списке стандартного оборудования еще значится мультимедийная система с вертикальным планшетом.

© Колеса.ру

Forester Wilderness имеет усиленную подвеску, установлены новые пружины и амортизаторы. Дорожный просвет составляет 236 мм против 234 мм у предыдущего «сурового» варианта (показатель стандартного Forester нового поколения – 221 мм). Также увеличены углы въезда и съезда, снизу есть усиленная защита. Subaru Forester Wilderness «обут» во внедорожную резину Yokohama Geolandar.

© Колеса.ру

Двигатель перешел с обычного нового Forester – это оппозитный атмосферник 2.5, который выдает 183 л.с. и 241 Нм. Мотор сочетается с клиноцепным вариатором Lineatronic, при этом был расширен рабочий диапазон передаточных отношений. Наконец, для Forester Wilderness перенастроили внедорожные режимы системы X-Mode.

Цену внедорожного варианта нового поколения объявят ближе к дате старта продаж. Предыдущий Subaru Forester Wilderness без учета налогов и доставки сейчас стоит от 34 920 долларов (около 3,4 млн рублей по актуальному курсу). Стандартный Forester новой генерации обойдется минимум в 29 810 долларов (2,9 млн рублей).