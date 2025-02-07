General Motors окончательно «закопала» проект беспилотных такси

Компания Cruise, специализирующаяся на разработке автопилота для электромобилей, которую недавно выкупил техногигант General Motors, увольняет около половины всех сотрудников в рамках реструктуризации, проводимой материнской компанией.

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Ожидается увольнение более 1000 человек, включая генерального директора и других высокопоставленных сотрудников. Некоторые сотрудники и ресурсы Cruise будут перенаправлены в команду Super Cruise, которая занимается системой помощи водителю автомобилей марки GM.

Заявленные сокращения связаны с решением GM прекратить программу роботакси, но компания всё еще стремится к созданию автомобилей без водителя для личного пользования. Главный технолог Cruise Мо Элшенави останется на работе до конца апреля, чтобы помочь с переходом. В результате произойдёт полное завершение программы Cruise.