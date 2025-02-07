В Татарстане решили бороться за чистоту в городе

В Татарстане за перевозку сыпучих грузов без полога грозят миллионные штрафы. Власти Набережных Челнов в прошлом году обратили внимание на серьёзную городскую проблему — заметное увеличение грузовиков, перевозящих грузы без полога, что в свою очередь представляет потенциальную опасность и для всех участников дорожного движения, и для благоустройства дорог, и для экологии города.

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Рост числа подобных нарушений привёл к вынужденному введению в правила благоустройства города нового пункта, согласно которому не допускается перевозить без полога на кузове грунт, мусор, кирпичи и сыпучие строительные материалы, а также смеси и растворы, лёгкую тару и спил деревьев.

И вот первые факты нарушений поступили на рассмотрение в административную комиссию мэрии. Помогает в решении проблемы программно-аппаратный комплекс «Страж» с функцией автоматической фотофиксации административных правонарушений. Камера без проблем и ошибок распознаёт изображение грузовика, наличие или отсутствие груза, а также полога на кузове.

Штрафы для юридических лиц составляют от 200 тысяч до 500, при повторном нарушении — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Физлицу придётся заплатить от 2 тысяч до 3 500, попавшись повторно — от 3 500 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч, но при повторном нарушении сумма увеличится до 50 тысяч рублей.

В настоящее время в Набережных Челнах работает только один такой комплекс, но власти города собрались закупить целую партию, оценив эффективность меры. В мэрии заявляют, что ужесточение наказания способствует поддержанию чистоты и порядка на дорогах, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе.

К слову, обхитрить камеру невозможно — перевозка груза с его частичным покрытием приравнивается к перевозке груза без покрытия.