В России разрабатывают проект госрегистрации электросамокатов

В России разрабатывают проект государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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Как один из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами, он отметил, что этот вопрос сейчас прорабатывается правительством России.

« В р а м к а х в н е с е н и я и з м е н е н и й в п л а н м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х н а д о п о л н и т е л ь н о е н о р м а т и в н о - п р а в о в о е р е г у л и р о в а н и е р а з в и т и я с р е д с т в и н д и в и д у а л ь н о й м о б и л ь н о с т и и о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я п р и и х и с п о л ь з о в а н и и , п р а в и т е л ь с т в о Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п р о р а б а т ы в а е т в о п р о с о б у с т а н о в л е н и и о с о б е н н о с т е й г о с у д а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и С И М » , — р а с с к а з а л Ш е й к и н .

По его словам, в документах кабмина указано, что госрегистрация позволит усилить контроль за использованием СИМов на улицах российских городов и обеспечить лучшую защиту участникам дорожного движения — в том числе самим пользователям электросамокатов.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru», что правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах.

Ранее в России появилась электросамокатная полиция.