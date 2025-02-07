Марка JAC планирует локализовать выпуск авто в РФ, чтобы снизить на них цены

JAC рассматривает возможность локализации выпуска автомобилей в России. Где будут выпускать "китайцев", пока неизвестно, но в компании уверены, что сейчас - время возможностей.

JAC планирует локализовать выпуск авто в РФ
© Российская Газета
"У нас уже достигнуты договоренности о локализации наших моделей, что позволит предложить более выгодные цены для конечного клиента и как результат - увеличить объем продаж", - заявил в интервью "Автовзгляду" заместитель генерального директора компании "Джак Автомобиль" Виктор Нащанский.

В каком-то смысле выпуск автомобилей JAC уже налажен в нашей стране: на базе моделей бренда созданы "Москвичи", а также пикапы Sollers.

Ранее "РГ" рассказывала, какие новинки JAC появятся в России в течение 2025 года.

Автособытия
Соллерс Авто