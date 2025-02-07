JAC планирует локализовать выпуск авто в РФ

JAC рассматривает возможность локализации выпуска автомобилей в России. Где будут выпускать "китайцев", пока неизвестно, но в компании уверены, что сейчас - время возможностей.

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" У н а с у ж е д о с т и г н у т ы д о г о в о р е н н о с т и о л о к а л и з а ц и и н а ш и х м о д е л е й , ч т о п о з в о л и т п р е д л о ж и т ь б о л е е в ы г о д н ы е ц е н ы д л я к о н е ч н о г о к л и е н т а и к а к р е з у л ь т а т - у в е л и ч и т ь о б ъ е м п р о д а ж " , - з а я в и л в и н т е р в ь ю " А в т о в з г л я д у " з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а к о м п а н и и " Д ж а к А в т о м о б и л ь " В и к т о р Н а щ а н с к и й .

В каком-то смысле выпуск автомобилей JAC уже налажен в нашей стране: на базе моделей бренда созданы "Москвичи", а также пикапы Sollers.

Ранее "РГ" рассказывала, какие новинки JAC появятся в России в течение 2025 года.